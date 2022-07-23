حقيقة مقطع فيديو حول انتشار المخدرات بأكشاك الطريق الدائري بالإسماعيلية

كشفت الداخلية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو في "فيسبوك"، يزعم خلاله أحد الأشخاص انتشار تعاطي المواد المخدرة بالكرافانات "الأكشاك" الكائنة بالطريق الدائري بمحافظة الإسماعيلية.

وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية المصرية: "بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في القيام (من قبل شخصين مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) بنشر مقاطع فيديو مفبركة على الحساب الشخصي الخاص بأحدهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على خلفية اتفاقهما مع أحد الأشخاص على نشر تلك المقاطع المفبركة مقابل مبالغ مالية، وذلك بهدف إزالة تلك الكرافانات "الأكشاك" حتى يتسنى له استغلال المنطقة لصالحه، على ضوء استئجاره مسرحا يضم عددا من المحال التجارية خلف تلك الكرافانات".

وأضافت الوزارة: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه..وتم إتخاذ الإجراءات القانونية"، كما نشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر اعترافات المتهمين.