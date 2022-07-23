وقائي السلطة يفرج عن المحرر صوالحي بكفالة

أفرج جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية عن المحرر مراد عبد الله صوالحي، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة نابلس، بعد اعتقال دام 15 يوم في سجون السلطة.

وكان وقائي السلطة قد اعتقل صوالحي يوم الأحد 3/7 من أمام منزله في شارع القدس بمحافظة نابلس، وأفرج عنه أمس الجمعة، بعد 15 يوم من الاعتقال.

وأفادت "مصادر خاصة" أن الإفراج عن المحرر صوالحي تم بكفالة تجارية قدرها 1000 دينار، وإلزامه ببرنامج للمراجعة والمقابلات في مقر الوقائي، علماً بأنه تم احتجاز هويته الشخصية وأجهزة الجوال الخاصة به.

والمعتقل صوالحي أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 5 سنوات، وهو شقيق الأسير القائد في سرايا القدس فهد عبد الله صوالحي، الذي يقضي حكماً بالمؤبد (7 مرات + 50 عاماً) في سجون الاحتلال.

وتواصل أجهزة أمن السلطة حملة الاعتقالات والاستدعاءات بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في مدن الضفة الغربية، دون الاستجابة لمطالب التوقف عن الاعتقال السياسي، والإفراج عن المعتقلين كافة.