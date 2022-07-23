نشر إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت 23 يوليو 2022، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 9494 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 7037 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 9316 مواطناً و104 أجانب، و74 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 6873 مواطناً، و113 أجنبياً، و48 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.