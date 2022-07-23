ماهي شروط الحجر الصحي للمصابين بجدري القردة؟

كشف الدكتور فاديم بوكروفسكي، عضو أكاديمية العلوم الروسية، كم يجب أن يستمر الحجر الصحي في حالة الإصابة بجدري القردة وتحت أي ظروف يجب فرضه.

ويشير الأكاديمي، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن جدري القردة، ليس شديد العدوى، وغالبا ما يكون مساره خفيفا. ومع ذلك يجب أن يوضع الشخص المصاب في الحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع.

ويقول، "الممارسة المعتادة هي كما يلي: يوضع الشخص المشتبه بإصابته بجدري القردة في حجرة معزولة في مستشفى الأمراض المعدية لتقليل اتصاله بالآخرين وبالطاقم الطبي، مدة ثلاثة أسابيع".

ويضيف، نادرا ما تنتقل عدوى المرض إلى الأشخاص الذين كانوا على تواصل مع المريض. لذلك لا حاجة لوضعهم في الحجر الصحي، بل يبقون في بيوتهم فترة حضانة المرض التي تستمر ثلاثة أسابيع .

ووفقا له، من غير المحتمل انتشار وباء جدري القردة. وحتى إن حصل ذلك، فيمكن وضع المصابين في المستشفيات التي كانت مخصصة للمصابين بمرض "كوفيد-19".