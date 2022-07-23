تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة ريال مدريد الودية- تشكيل مباراة الكلاسيكو الودي بين برشلونة وريال مدريد، أقل من 24 ساعة تفصل عشاق الكرة الاسبانية على أقامة الكلاسيكو الأرض والقمة الأكثر اثارة وتشويق في المباريات الكروية الكبرى، فبماراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة القادمة لا تزال تحتل المرتبة الأولي في القمم والمباريات الكبرى التي تقام في كافة الدوريات الأوروبية الكبرى، فمباراة الكلاسيكو تحصد قرابة الـمليار مشاهد ومتابع لها وفق تقديرات وسائل الاعلام الرياضية الدولية، الأمر الذي جعل من موعد الكلاسيكو حدث كروي تاريخي ومهم في عالم المستديرة، لذلك قررنا وضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن تفاصيل مباراة الكلاسيكو و تشكيلة برشلونة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، كذلك تشكيلة برشلونة وريال مدريد المتوقعة في الكلاسيكو.

تشكيلة برشلونة في الكلاسيكو الودي القادم

وينتظر محبو وعشاق ريال مدريد وبرشلونة المباراة الودية المرتقبة بينهما، والتي ستجمع بين الفريقين في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن استعدادات الموسم الجديد، ويتواجد الفريقان الآن في الولايات المتحدة من أجل خوض الفترة التحضيرية، وستكون هذه المباراة هي أولى مباريات الميرينجي الودية، ويقام الكلاسيكو يوم غداً الأحد، وسط متابعات عالمية واهتمام دولى كبير سجلته محركات البحث قوقل خلال الساعات الماضية على أثر رصدها عمليات بحث كبيرة ومستمرة على موعد الكلاسيكو و تشكيلة ريال وبرشلونة في الكلاسيكو، وسيلعب الكلاسيكو الساعة الـ6 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة برشلونة في الكلاسيكو غدا

وأعلنت القناة الرابعة العراقية نقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر قمر نايل سات في العراق ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل، حيث حصلت القناة علي حقوق بث مباريات بطولة الأبطال الودية.

كاسيميرو: ريال مدريد يريد نيمار



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تردد القناة الرابعة الرياضية

ويمكن استقبال القناة الرابعة الرياضية العراقية الناقلة لمباراة الكلاسيكو من خلال التردد التالي:

اسم القناة : Al Rabiaa TV Sport

التردد: H 11334

معدل الترميز: 27500

تشكيلة برشلونة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد

وفي مقالنا تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة ريال مدريد الودية- تشكيل مباراة الكلاسيكو الودي بين برشلونة وريال مدريد، سيدخل فريق برشلونة مباراة الكلاسيكو وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة طريقة وسلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في مباراته الماضي أمام انتر ميامي والتي انتهت بنتيجة 6-0، وفي محاولة جديدة للمدرب الاسباني تشافي لإثبات نفسه على أحقية قيادة الفريق الكتالوني ومواصلة تحقيق معه الانتصارات وخاصة وأن الفريق الاسباني وصل لمركز الوصيف في ترتيب الدوري الاسباني بعد أن وصل ترتيبه للمركز العاشر بعد سلسلة من الهزائم.

😅 لا مفر من الممر pic.twitter.com/GdxTj1gvQB — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 22, 2022

تشكيلة برشلونة وريال الكلاسيكو

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة فجر يوم الأحد 24 يوليو في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت القاهرة، السادسة صباحًا بتوقيت السعودية.

تشكيلة نادي برشلونة في الكلاسيكو الودي

ونلفت لكم ضمن مقالنا تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة ريال مدريد الودية- تشكيل مباراة الكلاسيكو الودي بين برشلونة وريال مدريد، أن تشافي سيقود برشلونة في كلاسيكو الريال غدا الأحد، في ثاني مباريات الفترة التحضرية في الولايات المتحدة.

وكان تشافي هيرنانديز لم يتمكن من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الفترة التي قضاها كمدرب في نادي السد القطري، حيث زار إيران ثلاث مرات، وفي الواقع كانت المباراة الأخيرة في مسيرته الكروية في طهران، وتطلب ذلك الحصول على إذن خاص لدخول الولايات المتحدة، وهو ما تسبب في حرمانه من السفر مع بعثة الفريق الكتالوني.

وكان أوسكار هيرنانديز شقيق تشافي قد قاد برشلونة ضد إنتر ميامي، في المباراة الودية التي جمعتهما فجر الأربعاء الماضي، وإنتهت بفوز البارسا 6-0

تشكيلة برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو الودي

تشكيل برشلونة المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

تير شتيجن

سيرجينيو ديست – رونالد أراخو – كريستينسن – جوردي ألبا

جافي – سيرجيو بوسكيتس – بيدري

فيران توريس – أوباميانج – رافينيا

تشكيلة برشلونة فى الكلاسيكو الودي

وفي اطار مقالنا تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة ريال مدريد الودية- تشكيل مباراة الكلاسيكو الودي بين برشلونة وريال مدريد، الذي خصصنه للحديث عن تشكيلة برشلونة وريال مدريد الكلاسيكوالودي ، سنضع لكم تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الكلاسيكو الودي المقرر أقامته صباح غداً الأحد عند الساعة الـ5 بتوقيت القاهرة والـ6 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة ريال مدريد أمام برشلونة في المباراة الودية

التشكيل| 4-3-3

تيبو كورتوا

دافيد ألابا – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجر – داني كارباخال

تشاوميني – كاسيميرو – توني كروس

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما - رودريجو

تشكيلة ريال مدريد أمام برشلونة في المباراة الودية

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، الودية في المعسكر التحضيري للفريقين، في الولايات المتحدة الأمريكية، هو الأحد 24 يوليو 2022، على ملعب أليجانت.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

تشكيلة ريال وبرشلونة في الكلاسيكو

وفي نهاية مقالنا نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة الكلاسيكو والتشكيل المتوقع لريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو والمقرر عقده يوم غدٍ الأحد في العاصمة الاسبانية مدريد.