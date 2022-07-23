40 أسيراً من الجهاد من عوفر يساندوهم .. الأسيران عواودة وريان يواصلان الإضراب

يواصل 40 أسيرًا من أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن "عوفر" إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ مساء الخميس 21/7/2022 تضامنًا مع الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة.

وقالت مهجة القدس، :"إن ذلك يأتي أيضاً احتجاجا على تعنت سلطات الاحتلال الصهيوني في الاستجابة لمطالب الأسير خليل عواودة في إنهاء اعتقاله الإداري التعسفي والإفراج عنه".

وكانت ما تسمى ما تسمى محكمة "عوفر" الصهيونية، قررت الأربعاء، تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة.

وأوضحت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى في تصريح صحفي، أن المحكمة قررت تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة حتى تاريخ 02/10/2022م، بشكل غير جوهري دون التفاتها لخطورة حالته الصحية.

ويواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه الذي استأنفه لليوم الـ21، بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوما من الإضراب استنادا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة أشهر، علما أنه معتقل منذ 27/12/2021، وهو يرقد الآن في مستشفى "أساف هروفيه".