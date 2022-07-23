سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي-سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، يواصل المصريين في كل صباح عملية بحثهم عبر محرك قوقل ومحركات البحث الأخرى عن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وكذلك باقي العملات الأجنبية الأخرى، لذلك وضعنا لكم في " وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي يواكبها ويرصدها فريق العمل بشكل دائم عبر محرك البحث قوقل.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

واستقر سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري صباح السبت 23 يوليو/تموز 2022، في شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز شمل 19 خبيرا اقتصاديا دوليا أن يتم تداول الجنيه المصري عند 19.00 للدولار بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو/حزيران 2023 قبل أن يهبط إلى 19.86 بحلول يونيو حزيران 2024 و20.00 بحلول يونيو حزيران 2025، بانخفاض يزيد على 25% عن مستوياته في بداية هذه السنة.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

وكان البنك المركزي المصري قد سمح بخفض قيمة الجنيه في 21 مارس/ آذار إلى نحو 18.45 مقابل الدولار من مستواه السابق عند 15.70.

وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 بالمئة بنهاية السنة المالية الحالية وخفضه إلى 11.75 بالمئة و10.50 بالمئة بنهاية السنتين الماليتين المقبلتين 2023-2024 و2024-2025 على التوالي.

سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، حتى كتابة هذا التقرير.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي "CIB"، نحو 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر

واستقر سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري إلى 19.36 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك الأهلي 19.18 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك مصر نحو 19.22 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.

وهبط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي "CIB" وسجل 19.22 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 22.57 جنيه للشراء، و22.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي 22.46 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت لدى بنك مصر 22.51 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم لدى البنك التجاري الدولي "CIB" سجل نحو 22.52 جنيه للشراء، و22.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم السبت 23 يوليو 2022 لدى البنك المركزي.

وحافظ الريال على مستواه لدى البنك المركزي عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وجاء سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 5.02 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

سجل سعر الدرهم اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 5.15 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم 365

ويتداول سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي بنحو 61.37 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك الأهلي نحو 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع.