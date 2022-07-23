إعلام: السلطات الأمريكية ترفض إرسال طائرات مسيرة طلبتها كييف

ترفض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال طائرات مسيرة MQ-1C Gray Eagle إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

تخشى واشنطن أن تقع الطائرات المسيرة في أيدي الجيش الروسي، وتذكرها بضرورة تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الطائرات المسيرة.

وبحسب الصحيفة، طلبت أوكرانيا هذه الطائرات المسيرة منذ أكثر من شهرين.

إدارة بايدن مترددة في الموافقة على الطلب، مستشهدة بمجموعة من المخاوف، من الخسارة المحتملة للتكنولوجيا المتقدمة في ساحة المعركة إلى الحاجة إلى تدريب الأوكرانيين على تشغيل الطائرات المسيرة.