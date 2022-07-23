صادق الخضور: الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة غدا الأحد

أعلن صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم برام الله اليوم السبت 23/7/2022 ، أنه من سيتم غداً الأحد الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة.

وقال خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة فلسطين اليوم : "إنه تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات ، وسيتم الإعلان غداً عن الموعد صدور نتائج التوجيهي حتى نتجاوز الإشاعات".

وأوضح أن معرفة النتيجة ستكون من خلال إدخال رقم الجلوس أو من خلال رسالة نصية SMS

وأشار إلى أن النتائج مطمئنة ونسب النجاح تتماشى تقريباً مع نتائج السنوات السابقة ، معتبراً أن فرصة تحسين العلامات والإكمال (الدورة الثانية) ستكون بعد حوالي 10 أيام بتاريخ 8.8.