إصابة خطيرة لفتاة باصطدام سيارة بعامود بالداخل المحتل

أصيبت فتاة، تبلغ 16 عاماً من العمر، من بلدة "ترشيحا" بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر اصطدام سيارة بعامود في نهريا بالداخل في الفلسطيني المحتل عام 1948.

وحسب المعلومات الواردة، فإن السيارة اصطدمت بالعامود ما أدى إلى اشتعال النار بها، لأسباب لم تتضح بعد، فيما لم يتم العثور على السائق.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" الإسعافات الأولية للمصابة، إذ عانت جروحا خطيرة في منطقة الرأس.

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت "شرطة" الاحتلال التحقيق في ملابسات الحادث، وجاء في بيان لها أنه "جرى تخليص الفتاة من المركبة بعد اصطدامها بعامود واشتعال النار بها، فيما لم يتم العثور على سائق المركبة". وفق قولها.