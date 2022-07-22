سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23 يوليو 2022، ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، في شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي.

سعر الدولار اليوم في مصر

وصعد سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند مستوى 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، حتى كتابة هذا التقرير.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر) نحو 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي "CIB"، نحو 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر

وصعد سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري إلى 19.36 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

وتباين سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) وسجل 19.18 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع، وتباين سعر اليورو اليوم في بنك مصر عند مستوى 19.22 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.

وهبط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي "CIB" وسجل 19.22 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 22.57 جنيه للشراء، و22.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 22.46 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم لدى بنك مصر 22.51 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم لدى البنك التجاري الدولي "CIB" سجل نحو 22.52 جنيه للشراء، و22.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 لدى البنك المركزي.

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم في مصر على مستواه لدى البنك المركزي عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وجاء سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 5.02 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

سجل سعر الدرهم اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 5.15 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

ويتداول سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي بنحو 61.37 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك الأهلي نحو 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع.