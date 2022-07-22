سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بتعاملات اليوم السبت 23 يوليو 2022

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم السبت 23 يوليو 2022، واصل سعر الدولار استقراره اليوم في سوريا مقابل الليرة خلال تعاملات اليوم بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4010 ليرات للشراء، و4045 ليرة للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4084 ليرة للشراء، و4125 ليرة للبيع، مقابل 4086 ليرة للشراء، و4127 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4786 ليرة للشراء، و4838 ليرة للبيع مقابل 4794 ليرة للشراء، و4846 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس .

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1065 ليرة للشراء، و1078 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 1089 ليرة للشراء، و1101 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا مقابل الليرة لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 13031 ليرة للشراء، و13169 ليرة للبيع.