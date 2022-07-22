أسعار الذهب مقابل الدينار الجزائري في تعاملات اليوم السبت 23 يوليو 2022

سعر الذهب في أسواق الجزائر خلال تعاملات السبت 23 يوليو 2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب مقابل الدينار الجزائري، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم في الجزائر خلال تعاملات السبت 23 يوليو/ تموز 2022 حالة من التذبذب ما بين انخفاض عند الفتح ثم لحقه صعود.

ولا تزال أسعار الذهب عالميا تترقب موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) من رفع الفائدة على الدولار خلال أغسطس/ آب المقبل بنسبة تتراوح بين 0.75% إلى 1% بحسب توقعات خبراء أسواق المال، وعليه فأن "النفيس" مرشح بقوة للانخفاض.

سعر الذهب اليوم في الجزائر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر نحو 8145 دينارا (55.82 دولار)، خلال تداولات اليوم السبت.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر خلال تداولات اليوم نحو 6109 دنانير ما يعادل (41.87 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4752 دينارا (32.56 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 4073 دينارا (27.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر (الأكثر تداولات بالأسواق) نحو 7127 دينارا (48.85 دولار)، خلال تعاملات اليوم السبت 23 يوليو 2022.

ويتداول سعر الأوقية (الأونصة) اليوم بنحو 253.322 ألف دينار (1736 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) نحو 57.019 ألف دينار (390.77 دولار).

عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الرغم من أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وارتفاع الدولار حدت من المكاسب.