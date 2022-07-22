طالع أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 23 يوليو 2022

أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 23 يوليو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في سوريا خلال تعاملات السبت، تزامنا مع صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال تعاملات السبت، 139.336 ألف ليرة (55.46 دولار).

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، مسجلا 121.922 ألف ليرة (48.53 دولار).

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى نحو 104.504 ألف ليرة (41.59 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 81.280 ألف ليرة (32.35 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في سوريا، خلال تداولات اليوم، نحو 4.333 مليون ليرة (1725 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا، نحو 975.378 ألف ليرة (388.21 دولار).

عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الرغم من أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وارتفاع الدولار حدت من المكاسب.