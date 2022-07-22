راصد جوي: كتلة هوائية حارة تلوح في الأفق

أفاد الراصد الجوي ليث العلامي أن هناك كتلة هوائية تلوح في الأفق، متوقعاً أن تبقى الأجواء ما بين حارة نسبياً وحارة خلال بداية الأسبوع الجديد فيما تزداد المؤشرات لكتلة هوائية اكثر حرارة مع منتصفه.

و وفقاً لموقع طقس فلسطين، فلن يطرأ تعير يذكر على درجات الحرارة يوم غدٍ السبت مع استمرار تأثر فلسطين بالموجة الحارة القوية، و تلامس الحرارة منتصف الثلاثينيات مئوية وقت الظهيرة في المناطق الجبلية وأعلى من ذلك في المناطق السهلية والساحلية وحول منتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت. الرياح تبقى غربية الاتجاه.

و يبقى الجو حاراً يوم الأحد المقبل، و تبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العام بخمسة درجات مئوية على الأقل، وتكون الأجواء حارة الى حارة جداً خاصة في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية .

و تبقى الأجواء الحارة يوم الاثنين، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث يسود جو حار نهاراً في كافة المناطق، ونكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي ستة درجات مئوية. ومن المتوقع أن تصل الحرارة في المناطق الغورية الشمالية ومناطق البحر الميت الى منتصف الأربعينات مئوية. ومع المساء يسود جو لطيف ومنعش خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.