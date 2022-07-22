مقتل العالمة المصرية سميرة عزت في حادث مروع.. سبب وفاة العالمة سميرة عزت

في حادث أليم، فقدت مصر، طبيبة وعالمة من أهم الكوادر البحثية في المجال الطبي، وهى د. سميرة عزت أبو الخير، التي توفيت في حادث أسانسير بمقر عملها يوم الثلاثاء الماضي.

وكشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل مصرع العالمة المصرية سميرة عزت، الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، داخل مركز أبحاث مارك للأدوية التابع لشركة إيفا فارما.

وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن الطبيبة توفت بمدينة السادس من أكتوبر، في حادث أسانسير، صباح الثلاثاء، أثناء وجودها لممارسة عملها كمديرة لمركز الأبحاث.

وأوضح مصدر، أنه تبلغ لمديرية أمن الجيزة مصرع الدكتورة سميرة عزت محمد أبو الخير، 50 عاما، الأستاذ بالمعهد القومي بالمنوفية ومديرة مركز أبحاث مارك للأدوية، التابع لشركة إيفا فارما للأدوية، بالمنطقة الصناعية التابعة لدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، بعد سقوطها في أثناء محاولتها ركوب الأسانسير الخاص بالمركز، وإصابتها إصابات بالغة أدت لوفاتها.

وأكد المصدر، أن الدكتورة سميرة عزت سقطت في أثناء محاولتها ركوب الاسانسير فتحرك المصعد دون غلق الباب فسقطت وأصيبت بتهشم بالجمجمة، وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحركت قوة أمنية لمعاينة مكان الحادث، وسؤال المسؤولين عن المكان وشهود العيان.

وتابع المصدر أنه تم سؤال فني صيانة الأسانسير، الخاص بمركز الأبحاث التابع لشركة إيفا فارما للأدوية، الذي تصادف وجوده في مكان الحادث، وأنه أكد محاولته منع تحرك الأسانسير ولكنه فشل في ذلك، ما أدى إلى سقوط الدكتورة سميرة عزت، مدير مركز الأبحاث، التي لقيت مصرعها على الفور.

وأمرت جهات التحقيق بأكتوبر، بانتداب الطب الشرعي، لبيان سبب وفاة الدكتورة سميرة عزت، كما طلبت جهات التحقيق الاستماع لأقوال العاملين بالشركة، والتحفظ على عامل الصيانة للتحقيق معه.

من هي د. سميرة عزت أبو الخير ؟

– أستاذ الصحة العامة بجامعة المنوفية

-عملت كوكيل لمعهد الكبد بالمنوفية

-مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية بمركز مارك للأبحاث

-مدير مركز مارك للخدمات الطبية والأبحاث الإكلينيكية وهو أول مركز مصري تابع للقطاع الخاص متخصص في الأبحاث الطبية الإكلينيكية، ويتخصص المركز في أربع مجالات رئيسية هي: التجارب السريرية الإكلينيكية، مشاريع البحث باستخدام أحدث التقنيات التي تهدف لتحسين رعاية المرضى ودعم إنتاج الأدوية، وإنشاء وحدتي أبحاث الجينوم والمناعة والبنك الحيوي، وتجارب المرحلة الأولى، بالإضافة إلى مؤسسة البحوث التعاقدية.

تم افتتاحه منتصف شهر مايو الماضي بحضور وزيري التعليم العالي والتعاون الدولي ورئيس هيئة الدواء.

اختيار د. سميرة عزت من قبل شركة أدوية خاصة لإدارة أول مركز مصري خاص للأبحاث الإكلينيكية، يؤكد مدى جديتها ونبوغها في مجال الطب والبحث العلمي.

كانت الدكتورة سميرة عزت أحد المشرفين على تطوير اللقاح المصري المضاد لكورونا “ايجي فاكس” باعتبارها كانت مسئول الأبحاث الإكلينيكية بشركة ايفا فارما المصنعة للقاح.

ووصل اللقاح إلى مرحلة التجارب السريرية على المتطوعين ويتم تطويره بالتعاون بين شركة ايفا فارما ووزارتي الزراعة والتعليم العالى وقصر العيني.