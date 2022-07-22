لجنة المتابعة تدين جريمة محاولة اغتيال د. ناصر الدين الشاعر

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة الجريمة النكراء بإطلاق النار على القائد الوطني الدكتور ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق ومحاولة اغتياله الجبانة التي تمت اليوم في نابلس.

واعتبرت لجنة المتابعة أن مثل هذه الاحداث ستؤدي الى حالة من الفلتان الأمني وعدم الاستقرار فِاستخدام السلاح ضد شخصيات وطنية يهدد السلم الأهلي والمجتمعي الفلسطيني وينذر بنتائج مأساوية تخدم فقط الاحتلال وترتكب غالبا بيد عملائه، ولا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية.

وطالبت لجنة المتابعة قوى الأمن والأجهزة المختصة بالإسراع بالكشف عن مرتكبي الجريمة وملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمة وإعلان نتائج التحقيقات للشعب الفلسطيني، ومحاسبة كل من له علاقة بهذه الجريمة أو أية جريمة يستخدم فيها السلاح في أي خلاف داخلي.

وشددت لجنة المتابعة على أهمية الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتصفية أية خلافات داخلية فلسطينية عبر حوار شامل وبناء يؤدي إلى مصالحة وطنية حقيقية تساهم في تعزيز صمود شعبنا وتصون وحدته وترسخ قدرته علي مواجهة الاحتلال.