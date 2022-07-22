الفصائل الفلسطينية: الاعتداءات على الشخصيات الوطنية افعال اجرامية تخدم مصالح الاحتلال

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الاعتداء على الشخصيات الوطنية في الضفة وما يتعرضون له من محاولات اغتيال آثمة هي افعال اجرامية لا تخدم الا مصالح الاحتلال.

و أدانت الفصائل الفلسطينية في بيان صادر عنها مساء اليوم الجمعة، بأشد العبارات ما قامت به الأيادي المأجورة من محاولة اغتيال آثمة للدكتور/ ناصر الدين الشاعر (نائب رئيس الوزراء السابق ووزير التعليم السابق).

و شدد بيان الفصائل على أن هذا الفعل الآثم الذي تعرض له د. ناصر الدين الشاعر بما يمثله من قامة وطنية واجتماعية وسياسية يستوجب تشكيل لجان شعبية ووطنية لحماية هذه القامات والشخصيات الوطنية من اعتداء الأيادي الخبيثة.

و أشارت الى أن هذا الفعل الغير وطني والغير اخلاقي يتشابه بشكل كبير مع ما فعلته الايادي الخبيثة التي اغتالت المناضل نزار بنات .

و بينت الفصائل الفلسطينية أن السلطة وعصاباتها الأمنية هي المسؤولة بشكل كامل عن هذه الافعال الاجرامية الآثمة وعليها تحمل تبعات ذلك.

و طالبت الفصائل في بيانها بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تكشف المنفذين وتفضح رؤساء الشر الذين يصدرون الأوامر الآثمة وتقدمهم للعدالة.