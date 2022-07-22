الرئيس عباس يهاتف الدكتور ناصر الشاعر بعد تعرضه لمحاولة اغتيال

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم الجمعة، الدكتور ناصر الدين الشاعر، مطمئنا على صحته، بعد تعرضه لإطلاق نار جنوب نابلس.

وتمنى الرئيس الشفاء العاجل للدكتور الشاعر، الذي بدوره شكر عباس على هذا الاتصال.

من جهته، أدان مجلس الوزراء الاعتداء على ناصر الدين الشاعر وأصدر توجيهات للأجهزة الأمنية للبحث الفوري عن الفاعلين وتقديمهم للعدالة.

وقال في بيان إنه يدين الاعتداء السافر من قبل مجهولين على نائب رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم الأسبق، المحاضر في جامعة النجاح الوطنية الدكتور ناصر الدين الشاعر، مساء اليوم والذي أسفر عن إصابته بأعيرة نارية في قدميه، متمنين له الشفاء العاجل.

وأكد البيان أن توجيهات صدرت من رئيس ورئيس الوزراء للأجهزة الأمنية بالتحرك الفوري للبحث والتحري عن الفاعلين.