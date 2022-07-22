محامون من أجل العدالة: ما حدث مع الدكتور الشاعر نتيجة متوقعة لغياب العدالة والقانون

أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة الأخبار الواردة حول إطلاق النار على المحاضر في جامعة النجاح الدكتور ناصر الدير الشاعر في قرية كفر قليل، بشكلٍ لا يمكن تفسيره إلا على أنه محاولة اغتيال.

و أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن ما حدث مع الدكتور الشاعر نتيجة متوقعة تبعًا لغياب العدالة والقانون، وتغول السلطة عليه، وعدم أخذ العدالة مجراها في محاسبة أي ممن ارتكب جرائم بحق النشطاء: نزار بنات، وأمير لداوي، وقمع المظاهرات العام الماضي.

و حذرت المجموعة من أجل العدالة من عدم الاستقرار الأمني، وشيوع مبدأ استخدام السلاح، والذي جاء نتيجةً لشعور المعتدي بالأمان، وأنه بحماية جهاتٍ متنفذة تتيح له تجاوز القانون وحرية الأشخاص وحياتهم وسلامتهم.