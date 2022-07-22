75 أسيراً سيشرعون في اضراب عن الطعام الأحد القادم تضامناً مع الاسيرين ريان و عواودة

أعلنت منظمة فرع السجون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن نحو 75 اسيراً سيشرعون ابتداءً من يوم الأحد القادم في إضرابهم التضامني، كدفعة أولى تليها الدفعات إسناداً للأسيرين رائد ريان وخليل عواودة، ودفاعاً عن أسرانا وأسيراتنا.

و جاء في بيان منظمة فرع السجن في الجبهة الشعبية ما يلي:

بيان صحفي صادر عن منظمة فرع السجون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

يا أبناء شعبنا

نحييكم، وأنتم تَخطّون علائم النصر في كل زاوية من بقاع الوطن المحتل، ونبرق لكم أسمى معاني الفخر بانتمائها لشعبنا ووطننا الحر لا محالة.

أيها الأحرار:

لقد أمعنت مصلحة السجون الصهيونية كعادتها في سياسة التعنت تجاه مطالب أسرانا، وتحديداً الأسير المضرب عن الطعام الرفيق رائد ريان منذ أكثر من مئة وسبعة أيام، وكذلك الأمر الأسير خليل عواودة، كما أنها تُمعن في سياسة التنكيل والتعذيب بحق أسرانا كافة، وخاصةً الأسير القائد عاهد أبو غلمى، والأسير الرفيق شادي معالي.

وانطلاقاً من هذا التصعيد الخطير، ولمواجهة هذا الصلف، كان لابد من شحذ سيف معركة الجوع – كخيار أخير في مواجهة التعنت والصلف الصهيوني، فبدأت منظمة فرع السجون مخاض إضرابها الإسنادي والتضامني مع الأسرى، وللدفاع عنهم، وعن منجزات الحركة الأسيرة، حيث سيشرع ابتداءً من يوم الأحد القادم أكثر من 75 رفيقاً في إضرابهم التضامني، كدفعة أولى تليها الدفعات إسناداً للأسيرين رائد ريان وخليل عواودة، ودفاعاً عن أسرانا وأسيراتنا.

لذا، فإننا نأمل أن تساندونا جماهيرياً ووطنياً وإعلامياً، وأن تصيخوا السمع لطرقات قبضاتنا ونحن نطرق جدران الخزان، مستندين لإرث الحركة الأسيرة، ووصايا غسان كنفاني.

ولكم المجد يركع

منظمة فرع السجون