بالصور الجهاد الاسلامي و سرايا القدس تنظمان زيارة لعائلة الشهيد شعبان الدحدوح في ذكرى استشهاده

نظمت قيادة حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس في إقليم غزة مساء أمس زيارة لعائلة الشهيد القائد شعبان الدحدوح "ابو المجد" في الذكرى السنوية لاستشهاده.

وخلال كلمة له أشاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب بتضحيات عائلة الدحدوح التي قدمت أبنائها وفلذات أكبادها شهداء على طريق القدس.

كما اشاد حبيب خلال حديثه بصفات ومناقب الشهيد القائد شعبان الدحدوح الذي صال وجال في ميادين القتال والمواجهة، ليرحل بعدها إلى ربه شهيداً تاركاً بصمة في كل ميدان.

وأستطرد حبيب قائلاً:" جئنا اليوم في الذكرى الثامنة لاستشهاد القائد أبو المجد لنعاهده وكل الشهداء بالمضي على خطاهم وعلى ذات الدرب، وأن نمضي في هذا الصراع المقدس بين تمام الحق وتمام الباطل، وأن تبقى بوصلتنا نحو مسرى نبينا محمد صل الله عليه وسلم.

بدوره شكر الحاج سليمان الدحدوح والد القائد أبو المجد حركة الجهاد الاسلامي على تواصلهم المستمر مع عوائل الشهداء، مؤكداً أن هذه الزيارات تترك أثراً طيبا لدى عوائلهم.

وفي نهاية الزيارة كرمت قيادة حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس عائلة الشهيد بدرع المحبة والوفاء













