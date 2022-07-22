محدث بالفيديو والصور محاولة اغتيال للدكتور ناصر الشاعر برصاص مجهولين في الضفة الغربية

نجا نائب رئيس الوزراء الأسبق والقيادي بحماس ناصر الدين الشاعر من محاولة اغتيال، جراء إطلاق النار تجاهه من قبل مجهولي في بلدة كفر قليل جنوب نابلس.

وأفاد مراسلنا ، أن إطلاق النار وقع خلال مشاركة الدكتور الشاعر في جاهة لزفاف أسير محرر، مشيرًا إلى أنه أصيب بقدمه بـ6 رصاصات، ونقل للعلاج في مستشفى رفيديا.

و استنكرت لجان المقاومة عملية إطلاق النار الإجرامية بحق الدكتور ناصر الدين الشاعر احد القامات العلمية والمجتمعية والوطنية في الشعب الفلسطيني.

و اعتبرت لجان المقاومة هذا الحادث الإجرامي بحق الدكتور ناصر الدين الشاعر عمل جبان ومستنكر ومدان ولا يخدم إلا العدو الصهيوني .

كما دعت السلطة الفلسطينية إلى سرعة إلقاء القبض على المجرمين مرتكبي العمل الجبان بحق الدكتور ناصر الدين الشاعر ومحاسبتهم ، كما طالبت أبناء شعبنا في الضفة المحتلة إلى التكاثف والوحدة ونبذ كل المجرمين الذي ينفذون الأجندات المشبوهة وإعلان كل معاني التضامن مع الدكتور ناصر الدين الشاعر .

كما أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الاعتداء الإجرامي الذي وقع اليوم على المناضل الوطني و الشخصية الوطنية المعروفة الدكتور ناصر الشاعر، ونطالب باعتقال ومحاسبة كل من شارك في هذا الاعتداء الآثم".

بدوره استنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بشدة إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر، واصفاً هذا العمل بأنه عملًا إجراميًا ولا يليق أبدًا بأخلاقنا الوطنية.

و طالب الشيخ بمحاسبة الفاعلين، مؤكداً بأن الرئيس محمود عباس أعطى أوامره للأجهزة الأمنية بالتحقيق الفوري والقبض على الجناة".

من جهتها أدانت جامعة النجاح الوطنية اطلاق النار الذي تعرض له الشاعر، مطالبة الأجهزة الأمنية بالإسراع بالوقوف أمام مسؤولياتها واتخاذ المقتضى القانوني بحق الفاعلين بالسرعة القصوى".

من جهته، استنكر وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني بأشد العبارات الاعتداء الجبان الذي جرى اليوم على الشخصية الوطنية المعروفة الدكتور ناصر الشاعر، داعياً لسرعة القاء القبض على الفاعلين ومحاسبتهم فوراً.

و من جهته دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال ابو ظريفة لملاحقة مقترفي جريمة إطلاق النار علي الدكتور ناصر الدين الشاعر الشخصية الوطنية والقامة الأكاديمية، و محاسبتهم فوراً.







