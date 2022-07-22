الاحتلال يعتدي على مشاركين بوقفة سلمية عند مدخل قرية التوانة

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بالضرب على المشاركين في الفعالية الأسبوعية عند مدخل قرية التوانة بمسافر يطا، التي تنظمها حركة "فتح" اقليم يطا، بالتعاون مع لجنة الدفاع عن المسافر.

وشارك في الفعالية التي أقيمت قرب خط 60 المحاذي لقرية التوانه، أهالي القرية وعدد من أعضاء الاقليم، ونشطاء المقاومة الشعبية، ومتضامنون أجانب.

ورفع المشاركون في الفعالية الأعلام الفلسطينية، مرددين الهتافات الوطنية، في حين اعتدت قوات الاحتلال على المشاركين ما أدى لإصابة عدد منهم بكدمات ورضوض.

وأفاد عضو اقليم يطا وضواحيها راتب الجبور لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال باعتداءاتها على المتضامنين والأهالي لن تستطيع كسر إرادة أبناء شعبنا، بالصمود على أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم منذ آلاف السنين.