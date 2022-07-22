بالصور 50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى تحت شعار "القدس ميثاق الأمة"

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة، اليوم، في المسجد الأقصى المبارك، تلبية لدعوات شد الرحال إليه حملت شعار "القدس ميثاق الأمة".

وذكرت مصادر محلية أن ساحات المسجد الأقصى شهدت توافد آلاف المصلين إليها منذ الصباح، وسط تواجد مكثّف لقوات الاحتلال عند أبواب الأقصى وأبواب البلدة القديمة.

وأضافت أن قوات الاحتلال أوقفت الشاب شاهر غيث، وفتشته داخل حمامات عامة في منطقة باب العامود.

بدورها، قدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 50 ألف مُصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

ومن جهةٍ أخرى، لبى مئات المصلين نداء الفجر في المسجد الأقصى المبارك اليوم، وتوافدوا إليه منذ ساعات الفجر الأولى.







