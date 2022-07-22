"تشريعي غزة" يعلق على انسحاب الأطباء من مشفى كمال عدوان..!

قالت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، بغزة، اليوم الجمعة، إنها تتابع قضية انسحاب 42 طبيبًا في تخصصات مختلفة ممن يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية من مستشفى كمال عدوان، للوقوف على أسباب ذلك وتداعياته.

وقال رئيس اللجنة عبد الرحمن الجمل: إن "أية تعليمات أدت إلى انسحاب الأطباء تمثل خطوة خطيرة وجريمة جديدة بحق شعبنا المحاصر في قطاع غزة واستهتارا بأرواح المرضى".

وأضاف: أن المطلوب هو العدول الفوري عن قرار الانسحاب من المستشفى تأدية للواجب الإنساني وحفاظا على شرف المهنة"، مشيرة إلى أن "أساليب الضغط والابتزاز التي تمس حياة المواطنين مدانة ومرفوضة إنسانيا ووطنيا وأخلاقياً".

وأمس الخميس، أفاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، إن 42 طبيباً غادروا مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وقال إن الأطباء من تخصصات مختلفة ويتقاضون رواتبهم من السلطة في رام الله، مشيراً إلى أنهم غادروا المستشفى بناء على تعليمات وردت لهم دون إبداء أسباب.

بدورها، نفت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن إعطاءها أوامر لكوادرها بمغادرة المراكز الطبية في قطاع غزة.

وأوضحت، في تصريح صحفي، أن الوزارة لم تعطي أي أوامر بمغادرة المراكز الطبية بما فيها مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.