مستوطنون يقطعون 30 شجرة زيتون شمال رام الله

قطع مستوطنون، اليوم الجمعة، وكسروا عشرات أشجار الزيتون، من أراضي المواطنين في بلدة ترمسعيا شمال شرق محافظة رام الله والبيرة.

وأفاد مصادر محلية، بأن عددا من مستوطني "عادي عاد" المقامة على أراضي المواطنين، تسللوا مع ساعات الفجر الأولى إلى منطقة سهل ترمسعيا ، وقطعوا وكسروا 30 شجرة زيتون، تبلغ أعمارها 25 عاما، عرف من بين أصحابها المواطن شكري سعيد زعتر.

وأضافت أن المستوطنين أغلقوا طريق أبو عين القريبة من السهل بالحجارة، لمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم وتفقدها، لافتا إلى أنهم نصبوا قبل فترة عددا من الخيام فوق الأراضي المحاذية للمستوطنة المذكورة بهدف الاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على اراضي المواطنين، حيث اقتلعوا مؤخرا 450 شجرة في منطقة السهل، وقصوا السياج المحيط بالأرض، وخربوا خزانات المياه.