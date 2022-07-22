مصرع شاب بحادث طرق بالداخل المحتل

لقي شاب من سكان القدس، فجر اليوم الجمعة، مصرعه في حادث طرق بالقرب من مدينتي الطيرة و"كفار سابا" بالداخل المحتل.

وعلى خلفية الحادث، اعتقلت الشرطة سائق سيارة من مدينة الطيبة بشبهة الضلوع في الحادث، فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية، بأنه لقي راكب دراجة هوائية يدعى أحمد رائد عبد الرحمن عثمان عمرو، من شرقي القدس مصرعه في حادث سير بين سيارة خصوصية ودراجة هوائية بالقرب من "كفار سابا".

وبدورها، فتحت شرطة الاحتلال تحقيقاً في ملابسات الحادث إلى جانب تنظيم حركة السير في المكان.

وقالت الشرطة :"هرب سائق السيارة من المكان فور وقوع الحادث، وجرى اعتقاله في وقت لاحق، وهو شاب يبلغ 21 عاما من بلدة الطيبة بالداخل".

من جانبها، أفادت مصادر طبية أنه من جراء الحادث أصيب أحد سكان شرقي القدس، يبلغ 25 عاما، بجروح بالغة الخطورة، واضطر الأطباء في مستشفى "مئير" بـ"كفار سابا" إقرار وفاته، في وقت لاحق.