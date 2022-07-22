الأسيران عواودة وريان يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام

يواصل المعتقلان رائد ريان وخليل عواودة، اليوم الجمعة، إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقالهما الإداري المستمر وسط ظروف صحية خطيرة.

وكانت ما تسمى ما تسمى محكمة "عوفر" الصهيونية، قررت عصر أأمس، تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة.

وأوضحت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى في تصريح صحفي، أن المحكمة قررت تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة حتى تاريخ 02/10/2022م، بشكل غير جوهري دون التفاتها لخطورة حالته الصحية.

والمعتقل رائد ريان (28 عاما) من بلدة بيت دقو غرب القدس، يواصل إضرابه لليوم الـ106، وهو معتقل إداري منذ 3/11/2021، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وتم تجديده للمرة الثانية لمدة 6 أشهر، علما أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري، ويقبع حاليا في سجن "الرملة".

كما يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه الذي استأنفه لليوم الـ20، بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوما من الإضراب استنادا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة أشهر، علما أنه معتقل منذ 27/12/2021، وهو يرقد الآن في مستشفى "أساف هروفيه".

جدير ذكره أن عواودة متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.