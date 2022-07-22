استطلاع "إسرائيلي": تراجع قوة معسكر "نتنياهو"

أظهر استطلاع للرأي، اليوم الجمعة، تراجع قوة أحزاب اليمين بقيادة رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية في الاستطلاع الأسبوعي لها :"لو جرت الانتخابات الآن، فإن أحزاب اليمين مجتمعة ستحصل على 59 مقعدا في الكنيست، ، بعد أن كانت قد حصلت على 61 مقعدا في استطلاع الأسبوع الماضي.

وحصل الليكود في الاستطلاع على 35 مقعدا، و"الصهيونية الدينية" 10 مقاعد، و"شاس" 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 6 مقاعد.

في المقابل، حصلت أحزاب الائتلاف الحالي مجتمعة على 55 مقعدا: "ييش عتيد" 24 مقعدا، "كاحول لافان – تيكفا حداشا" 12 مقعدا، "يسرائيل بيتينو" 6 مقاعد، حزب العمل 5 مقاعد، القائمة الموحدة 4 مقاعد، وتجاوز حزب ميرتس نسبة الحسم وحصل على 4 مقاعد.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه بقيت القائمة المشتركة مستقرة عند 6 مقاعد. ولم يتجاوز حزب "يمينا"، بقيادة وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، نسبة الحسم، بحصوله على 1.9% من الأصوات.

ولفتت إلى تصريحات رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، التي جاء فيها :"أنه سيسعى بعد الانتخابات إلى تشكيل حكومة وحدة واسعة، الأمر الذي من شأنه أن يغير شكل الاصطفافات الحزبية خلال الحملة الانتخابية".

وتبين من الاستطلاع أن 44% يؤيدون عودة نتنياهو إلى منصب رئيس الحكومة، فيما يعارض ذلك 43% من المستطلعين.

جدير ذكره أنه شارك في الاستطلاع الذي أجري حوالي 709 مواطنين فوق سن 18 عاما، بينهم 610 يهود و99 عربيا.