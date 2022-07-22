أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 22-7-2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في فلسطين وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج وغيرهم، ونظراً لأهمية الموضوع يتابعه الآلاف من المتابعين ويبحثون عنه باستمرار، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة موضوع بعنوان: أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 22-7-2022، ولمعرفة الأسعار تابع المقال حتى النهاية.

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 22-7-2022

وتختلف أسعار الذهب من عيار لأخر في السوق الفلسطينية، والأكثر شهرة هو العيار 24 وهو الأكثر طلباً في الأسواق الفلسطينية.

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 22-7-2022

وجاءت أسعار الذهب في فلسطين، اليوم الجمعة، كما هو موضح في الجدول التالي :



