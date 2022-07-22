الاحتلال يعرقل وصول المصلين للمسجد الأقصى المبارك

عرقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، وصول مئات المصليين الفلسطينيين من سكان الضفة والداخل المحتل إلى مدينة القدس؛ لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المنتشرة في أزقة البلدة القديمة أقامت العديد من الحواجز وعرقلت وصول المصلين للمسجد الأقصى المبارك لأداء صلاتي الفجر والجمعة.

وغالباً ما يقصر الاحتلال أداء الصلوات في المسجد الأقصى على سكان مدينة القدس، والداخل المحتل، وعدد من سكان الضفة الغربية المحتلة.

ويُشار إلى أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لاقتحامات واعتداءات يومية من قبل شرطة الاحتلال ومستوطنيها الذي يقومون بأعمال استفزازية في باحات المسجد الأقصى.