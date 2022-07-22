مخابرات السلطة تستدعي المحرر "أبو عادي" في رام الله

أقدم جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، مساء أمس الخميس، على استدعاء المحرر علاء أبو عادي (29عاماً)، من كوادر الجهاد الإسلامي في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

وجاء استدعاء مخابرات السلطة المحرر أبو عادي عقب اقتحام منزله في بلدة كفر نعمة، وتسليمه أمر استدعاء لمقر المخابرات يوم الأحد القادم.

والمحرر علاء أبو عادي هو أسير سابق أمضى 4 سنوات في سجون الاحتلال، ومعتقل سياسي لمدة 3 أشهر لدى أجهزة أمن السلطة، ومتزوج ولديه طفل.

جدير ذكره أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة بحق كوادر ونشطاء حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وتشن حملة من الاعتقالات والاستدعاءات بحقهم دون الكشف عن أسباب وتفاصيل الاعتقال.