مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في تل الرميدة بالخليل 

هاجم مستوطنون، الليلة الماضية، منازل المواطنين في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين من البؤرة الاستيطانية "رمات يشاي" المقامة عنوة على أراضي المواطنين وسط مدينة الخليل هاجموا تحت حماية جنود الاحتلال منازل المواطنين في تل الرميدة.

وقالت المصادر، :"إنه عرف من أصحابها منزل المواطن رياض أبو هزاع واعتدوا بالضرب على نجله، ووجهوا لهم الشتائم العنصرية والعبارات النابية، وهددوهم بالقتل والاستيلاء على منازلهم، متوعدين بالمزيد من الاعتداءات عليهم".

وأضافت المصادر، :" أن أعدادا كبيرة من مستوطني "كريات أربع" والبؤر الاستيطانية الأخرى توافدت إلى تلك المنطقة، ما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين تحسبا من قيام المستوطنين باعتداءات جديدة.