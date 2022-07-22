نقابة أطباء رام الله: زجّ الحكومة لأطباء غزة بالتجاذب السياسي جاء للتغطية على قضايا الفساد التي تورطت بها

أكد المتحدث باسم نقابة الأطباء في رام الله رمزي أبو اليمن، اليوم الجمعة، أن زجّ الحكومة لإطباء غزة بالتجاذب السياسي محاولة مفتعلة للتغطية على قضايا الفساد التي تورط بها وزراء بالحكومة ولفت الانظار عن هذه الجريمة.

ويُشار إلى أن ذلك جاء بعد انسحاب 42 طبيبًا في تخصصات مختلفة ممن يتقاضون رواتبهم من السلطة برام الله من مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وقال أبو اليمن :"كنقابة سنتابع القرار، و"اشتيه" مسؤول بشكل مباشر عن حياة المواطنين في حال مساسهم بأي مكروه، ونطالب الأطباء البقاء في مواقعهم وعدم الانسحاب من مهمتهم؛ لأن قرار اشتيه غير قانوني وغير أخلاقي وغير وطني".

وأضاف :"سحب الأطباء جريمة مدانة ومرفوضة، وتمسّ بشكل مباشر حياة المواطنين وتعرضها للخطر المباشر

وتابع أبو اليمن :"حكومة اشتيه تحاول رمي الكرة في ملعب التجاذبات السياسية أمام جملة الاخفاقات في أدائها وأمام الحراك النقابي الذي يتعاظم معه تضامن شعبنا في كل مواقع تواجدهم".

وأشار إلى غرق حكومة اشتيه في وحل الفشل والفساد، مشدداً على أن رحيلها أصبح مطلب شعبي وسياسي ونقابي واسع.

بدوره اعتبر وزير الصحة السابق في حكومة غزة د. باسم نعيم، أن الطلب من الطواقم الصحية مغادرة مواقع عملهم في المستشفيات، جريمة وطنية جديدة تضاف الى جرائم السلطة، وتعكس القاع السحيق الذي وصلت له السلطة.