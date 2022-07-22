تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 22-7-2022، حيث يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في مصر وهي من الموضوعات الهامة التي تهم ملايين المصريين من التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقال بعنوان: تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 22-7-2022، ولمعرفة المقال نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية.

تراجع أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الجمعة 22-7- 2022، مع تدني سعر النفيس عالميا وتسجيله أدنى مستوى له في عام.

ويتم تحديد سعر الذهب في مصر وفقا لعاملين؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الذي سجل 18.83 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري .

أسعار الذهب اليوم في مصر

جرام الذهب عيار 24

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر 1032 جنيها (54.45 دولار)، مقابل 1120 جنيها (55.17 دولار) خلال تعاملات اليوم، بحسب منصة egypt.gold-price المتخصصة في رصد أسعار الذهب.

جرام الذهب عيار 18

وانخفض جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى مستوى 773.71 جنيه (40.84 دولار) مقابل 840.40 جنيه (41.38 دولار) خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 هبوطا ليصل إلى 601.77 جنيه (31.76 دولار) مقابل 607.53 جنيه (32.18 دولار).

سعر الذهب عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر مبيعا بالأسواق) عند مستوى 902.67 جنيه (47.64 دولار) مقابل 978.81 جنيه (48.27 دولار) خلال تعاملات أمس الأربعاء.

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالمياً، تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عام، إذ أثرت احتمالات زيادة أسعار الفائدة من قبل بنوك مركزية كبرى لكبح التضخم المتصاعد على جاذبية المعدن النفيس.