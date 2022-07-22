الطقس: ارتفاع ظفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرىة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 22-7-2022، أن يطرأ أرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية بنحو الخمسة درجات مئوية. ويسود في وقت الظهيرة جو حار الى شديد الحرارة . ومع المساء يتعتدل الطقس وتنخفض الحرارة بشكل واضح خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

السبت: 23-7-2022

لن يطرأ تعير يذكر على درجات الحرارة مع إستمرار تأثر فلسطين بالموجة الحارة القوية . الحرارة قد تلامس منتصف الثلاثينيات مئوية وقت الظهيرة في المناطق الجبلية وأعلى من ذلك في المناطق السهلية والساحلية وحول منتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت. الرياح تبقى غربية الإتجاه. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأحد: 24-7-2022

تبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة fبخمسة درجات مئوية على الأقل، وتكون الأجواء حارة الى حارة جداً خاصة في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية . والله تعالى أعلم.