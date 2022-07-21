سعر الذهب اليوم في الأردن الجمعة 22-7-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدينار والدولار مستعمل

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة الموافق 22-7-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدينار والدولار حيث وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري تفاصيل هذه الأسعار بعد أن لاحظنا في بداية هذا اليوم وجود عمليات بحث على معرفة سعر الذهب اليوم في الأردن بجميع تفاصيله إذ جاء سعر عيار 21 قبل يومين نحو 33.85 دينار وعيار 18 نحو 29.01 وعيار 14 نحو 22.57 ولمعرفة الأسعار الجديدة خلال التعاملات اليوم يترتب على حضراتكم المواصلة في المتابعة حتى النهاية كما ونشير لكم إلى أن الفريق يقوم يوميا في كتابة ونشر هذه المقالات التي نشرح فيها أسعار المعدن النفيس وعن التفاصيل فهو على النحو التالي:

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة الموافق 22-7-2022

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي:

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 39.21 دينار $55.30

سعر الذهب عيار 22 35.94 دينار $50.69

اسعار الذهب عيار 21 34.31 دينار $48.39

اسعار الذهب عيار 18 29.41 دينار $41.48

سعر الذهب عيار 14 22.87 دينار $32.26

سعر الذهب عيار 12 19.60 دينار $27.65

اسعار أوقية الذهب 1,219 دينار $1,720

اسعار جنيه الذهب 274.46 دينار $387.13

اسعار كيلو الذهب 39,208 دينار $55,302

سعر الذهب في الاردن لحظة بلحظة

سعر الذهب اليوم في الاردن الوكيل

بالمقابل وصل سعر متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

20 يوليو 38.69 33.85 29.01 22.57 19.34

19 يوليو 39.04 34.16 29.28 22.77 19.52

18 يوليو 38.96 34.09 29.22 22.73 19.48

17 يوليو 38.97 34.10 29.23 22.73 19.49

16 يوليو 38.98 34.11 29.23 22.74 19.49

15 يوليو 38.89 34.03 29.16 22.68 19.44

14 يوليو 39.00 34.12 29.25 22.75 19.50

13 يوليو 39.55 34.60 29.66 23.07 19.77

12 يوليو 39.37 34.45 29.52 22.96 19.68

11 يوليو 39.51 34.57 29.63 23.05 19.75

وفي ختام مقالاتنا التي تناولنا فيها سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة الموافق 22-7-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدينار والدولار نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .