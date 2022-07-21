صور.. تفاصيل هاشتاق مفقود وادي الدواسر شعيان في نجران بالسعودية

تفاصيل هاشتاق مفقود وادي الدواسر شعيان في نجران بالسعودية ، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فقد ضجت آلاف التغريدات التي تناشد السلطات السعودية في تكثيف الجهود من أجل العثور على شعيان العتيبي المفقود حتى الان ، ولقد عكف فريق فلسطين اليوم الاخباري على وضع القصة التي أحدثت بلبة بين المواطنين ودفعتهم في البحث عنها عبر محركات الانترنت لاسيما موقع جوجل وغيره وهذا الامر دفعنا أيضا إلى كتابة هذه المقالة التي شرحنا فيها الحادثة كما وضعنا لكم بعض من التغريدات في هذه السطور مع العلم أن الوسم ما زال متصدرًا على تويتر وعن التفاصيل فهي على النحو التالي :

تفاصيل هاشتاق مفقود وادي الدواسر شعيان بنجران

وتم فقدان شعيان العتيبي قبل أيام وهو يستقل سيارة من نوع لكزز موديل 2022 وكان آخر اتصال له على طريق وادي الوداسر أثناء عودته من عمله من الحد الجنوبي في محافظة نجران .

من هو شعيان العتيبي المفقود في السعودية

وعن الإجابة عن تساؤل عن من هو شعيان العتيبي المفقود في السعودية ، وهو مواطن سعودي اسمه شعيان حمود العتيبي من سكان المحافظات الجنوبية من المملكة في أواخر الثلاثينيات من عمره ومتزوج من امرأة سعودية الجنسية وهو جندي في الجيش السعودي في كتيبة الدبابات ولقد بات اسمه تريند على المنصات الرقمية بعد أن فقدت أثاره وعن تفاصيل اختفاؤه فهو التالي:

وسم مفقود وادي الدواسر شعيان بنجران

قصة مفقود وادي الدواسر شعيان

مراد علقت على هاشتاق مفقود وادي الدواسر شعيان : الله يرده لأهله سالم غانم ويقر عين أحبابه فيه شوفوا الايكلاود حق جواله تروا يطلع مكانه يحدد مكان جواله. أما عبد علق : الله يرده لأهله سالم غانم معافئ ولا يذوقهم الم الفقد ابدًا عدي : "اللهم رده الي امه و اهله سالما غانما ، كما ردت موسي لأمه ، وردت ليعقوب يوسف".

وفي نهاية المقالة التي تحدثنها حول من هو شعيان العتيبي المفقود في السعودية .. تفاصيل هاشتاق مفقود وادي الدواسر شعيان نؤكد لكم أن الجهات الخاصة والمعنية ما زالت تجري عمليات بحث واسعة في المنطقة التي يشتبه في اختفاءه بها من أجل العثور عليه .