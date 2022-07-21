صور.. بدء وصول الفوج الثاني والأخير من الحجاج إلى غزة عبر معبر رفح



أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الخميس، بدء وصول الفوج الثاني والأخير من حجاج بيت الله الحرام عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الداخلية، في بيان لها، أن أطقم "المعابر" تعمل على تسهيل إجراءات دخولهم.

وأكد د. عبد الهادي الاغا وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، الثلاثاء الماضي، أن الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام بقطاع غزة ستبدأ مغادرة المملكة اليوم، حيث ستقلع الطائرة قبل فجر غدٍ من مطار المدينة، وستصل لمطار القاهرة، متوقعاً وصولها لقطاع غزة مساء غدٍ الأربعاء".

وقال الأغا خلال حديث لإذاعة صوت القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، : "كافة حجاج بيت الله الحرام الفلسطينيين أدوا فريضة الحج هذا العام باستثناء حاج واحد تعرض للمرض في الديار الحجازية، سائلاً الله أن يكتبها له"، موضحاً أن الحاج المريض يرقد في العناية المكثفة، ويحتاج لرعاية جيدة وربما سيمكث شهراً في المملكة العربية السعودية، ومن ثم سيعود لأهله بإذن الله.

واضاف :"وزارة الأوقاف حرصت هذا العام على توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام وخاصة مع ارتفاع تسعيرة الحج لهذا العام، مبيناً أن وزارة الأوقاف وفرت كافة الوجبات للحجاج، بالإضافة للمياه وغيرها من الاحتياجات".

وأردف الأغا :"قامت الوزارة، أمس، بتوزيع ألف ريال لكل حاج من حجاج فلسطين بواسطة فاعل خير؛ نظراً لارتفاع تكاليف الحج هذا العام وعدم استطاعة الحجاج شراء هدايا لعائلاته، مشدداً على أن بعثة الحج كانت ملازمة للحجاج في داخل الفنادق وخارجها في الحرم والصلوات والطواف".

ونوه الأغا إلى أن حجم الاهتمام والرعاية بالحجاج هذا العام كان أكبر بكثير من الأعوام السابقة، لعدة أسباب على رأسها رغبة الوزارة في تعويض الحجاج عن المبالغ التي دفعوها في رسوم الحج، وذلك من خلال تكثيف خدمات لجان الإعاشة والدعم، بالإضافة لقلة عدد الحجاج هذا العام وهم 1350 حاج وهو أقل من نصف العدد لكل عام.

ولفت إلى أنه في هذا العام تم توفير عمال من قبل وزارة الأوقاف لنقل أمتعة الحجاج لزيادة سبل الراحة للحجاج، حيث أن الأعوام السابقة كان الحجاج يحملون أمتعتهم بأنفسهم.

جدير ذكره أنه يبلغ عدد الحجاج قطاع غزة لهذا العام نحو 1350 حاج وحاجة وهو عدد قليل مقارنةً بالأعزام السابقة.







