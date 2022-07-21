وصول ناقلة نفط إيرانية محملة بمليون برميل من النفط إلى سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، بوصول ناقلة نفط إيرانية محملة بمليون برميل من النفط الخام إلى ميناء بانياس السوري، ومن المقرر أن يبدأ التفريغ اليوم.

وقال الإعلام السوري: إن "الناقلة "أمت مرابط ميناء بانياس النفطي"، وأن "عمليات التفريغ ستبدأ اليوم الخميس بعد الانتهاء من الإجراءات والعمليات البحرية والفنية اللازمة".

وأشار إلى أن تلك الناقلة هي "الخامسة بعد سريان مفاعيل الخط الائتماني الإيراني"، وذلك إثر انحباس التوريدات النفطية الذي شهدته البلاد قبل ما يقارب الشهرين.

وذكر الأعلام، أنه "يُعوّل على وصول المزيد من النواقل ما يعزز استقرار السوق المحلية في قادمات الأيام، وانعكاس ذلك على تقليص زمن وصول رسائل البنزين والمازوت والغاز، إضافة إلى تخفيف حدة التقنين".