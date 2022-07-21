من هو شعيان العتيبي المفقود في السعودية .. تفاصيل هاشتاق مفقود وادي الدواسر شعيان في نجران

من هو شعيان العتيبي المفقود في السعودية .. تفاصيل هاشتاق مفقود وادي الدواسر شعيان ، ويبحث مئات الالاف من الأشخاص في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 21-7-2022 عن تفاصيل الإجابة الحقيقية والكاملة بخصوص هذا الامر بعد أن بات في قائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي ولقد رصد فريق فلسطين اليوم الاخباري هذه الوسم الذي يغرد عليه الالاف حتى اللحظة وقمنا بوضع كافة التفاصيل في هذه المقالة .

ونواصل معكم في مقالاتنا حول الإجابة عن سؤال من هو شعيان العتيبي المفقود في السعودية .. تفاصيل هاشتاق مفقود وادي الدواسر شعيان إذ بدأت المواقع الإخبارية في نقل الحادثة بعد أن صارت حديث الشارع السعودي لا سيما أنه مفقود ولم يتم العثور عليه حتى الآن رغم كافة الجهود وعن التفاصيل فهي التالي:

من هو شعيان العتيبي المفقود في السعودية

وعن الإجابة عن تساؤل عن من هو شعيان العتيبي المفقود في السعودية ، وهو مواطن سعودي اسمه شعيان حمود العتيبي من سكان المحافظات الجنوبية من المملكة في أواخر الثلاثينيات من عمره ومتزوج من امرأة سعودية الجنسية وهو جندي في الجيش السعودي في كتيبة الدبابات ولقد بات اسمه تريند على المنصات الرقمية بعد أن فقدت أثاره وعن تفاصيل اختفاؤه فهو التالي:

تفاصيل هاشتاق مفقود وادي الدواسر شعيان

وتم فقدان شعيان العتيبي قبل أيام وهو يستقل سيارة من نوع لكزز موديل 2022 وكان آخر اتصال له على طريق وادي الوداسر أثناء عودته من عمله من الحد الجنوبي في محافظة نجران .

مفقود وادي الدواسر شعيان

قصة مفقود وادي الدواسر شعيان

مراد علقت على هاشتاق مفقود وادي الدواسر شعيان : الله يرده لأهله سالم غانم ويقر عين أحبابه فيه شوفوا الايكلاود حق جواله تروا يطلع مكانه يحدد مكان جواله. أما عبد علق : الله يرده لأهله سالم غانم معافئ ولا يذوقهم الم الفقد ابدًا عدي : "اللهم رده الي امه و اهله سالما غانما ، كما ردت موسي لأمه ، وردت ليعقوب يوسف".

وفي نهاية المقالة التي تحدثنها حول من هو شعيان العتيبي المفقود في السعودية .. تفاصيل هاشتاق مفقود وادي الدواسر شعيان نؤكد لكم أن الجهات الخاصة والمعنية ما زالت تجري عمليات بحث واسعة في المنطقة التي يشتبه في اختفاءه بها من أجل العثور عليه .