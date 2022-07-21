بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك على يلا شوت وان تايم سبورت HD بدون تقطيع في نهائي كأس مصر اليوم .. مباشر ماتش الأهلي والزمالك

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك على يلا شوت وان تايم سبورت HD بدون تقطيع في نهائي كأس مصر اليوم الخميس الموافق 21-7-2022 ، وبدأ جميع المشجعين في جمهورية مصر العربية وفي الدول العربية بالاستعداد من أجل حضور هذه المباراة النهائية وهي في غاية الروعة والاهمية بالمقابل رصد فريق فلسطين اليوم وجود عمليات بحث غير مسبوقة على جوجل الشهير في الوصول إلى رابط البث المباشر ماتش الأهلي والزمالك والتي ستقام مساء هذا اليوم تحديدًا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة حيث بدأ الجماهير منذ ساعات بالوصول إلى أستاذ القاهرة الدولي الذي سيجتمع عليه الفريقين المصريين العريقين وهما الزمالك والأهلي اللذان يتحمسان في تحقيق الفوز والحصول على اللقب لهذا الموسم إذ تدرب الفريقان في الأيام الأخيرة لساعات طويلة من أجل خوض هذه المباراة النارية التي يترقب فيها الملايين من الأشخاص في معرفة البطل والفائز .

كما ويقدم لكم فريق الموقع هذه المقالة حول بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك على يلا شوت وان تايم سبورت HD بدون تقطيع في نهائي كأس مصر اليوم الخميس بعد أن لاحظنا اهتمام شعبي وجماهيري واسع في مشاهدتها كاملة أي الشوطين كما ونشير إلى أن الفريق الأبيض هو من يتصدر الدوري المصري في ترتيب الجدول بعدد نقاط 57 جمعهم من خلال 25 جولة ماضية محققاً الفوز خلال 18 مباراة والتعادل في ثلاثة مباريات ، لذلك ركزنا عليها وقمنا بوضع تفاصيلها التي نجيب فيها عن التشكيلة المتوقعة وتردد القناة الناقلة وغيرها وكل هذا ستجدونه في السطور التالية :

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر على يلا شوت

وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان واليمن والعراق والتاسعة بتوقيت مصر والسودان وليبيا وأيضا في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والسابعة بتوقيت المغرب وموريتانيا والحادية عشر بتوقيت الامارات والبحرين وقطر ستقام مباراة الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة الدولي كما وسيعلق على الماتش المعلق الرياضي مدحت شلبي سيقوم بالتعليق على القناة الصوتية الأولى، وبلال علام عبر القناة الصوتية الثانية وعن التفاصيل الأخرى نحو تشكيلة فريق الأهلي فهو التالي:

أجواء ما قبل ديربي القاهرة..

جماهير الأهلي والزمالك في طريقها لحضور نهائي كأس مصر pic.twitter.com/6QvMTJKkqQ — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 21, 2022

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع

وبعد أن تعرفنا سويا في مقالتنا التي نتناول فيها موضوع رابط بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك على يلا شوت وان تايم سبورت HD سوف نقدم بين ايديكم التشكيلة المتوقعة لفريق الأهلي وهو على النحو التالي: إذ يأتي في حراسة المرمى: محمد الشناوي أما في خط الدفاع على معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وفي خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي، وفي خط الهجوم: محمد مجدي «أفشة» ومحمد شريف وأحمد عبدالقادر ، وعن تشكيلة الزمالك يترتب عليكم المواصلة في المتابعة .

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كما وضعنا لكم التشكيلة المتوقعة لفريق الزمالك التي سيواجه بها غريمه الأهلي اليوم في نهائي كأس مصر 2022 وهو على النحو التالي : وفي حراسة المرمي. حمد عواد وفي خط الدفاع سيد عبدالله نيمار – محمود الونش – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة وفي خط الوسط محمد أشرف روقا – إمام عاشور – يوسف أوباما وفي الهجوم أحمد سيد زيزو – سيف الجزيري – أشرف بن شرقي ، وفيما يلي تردد القناة الناقلة بث مباشر ماتش الأهلي والزمالك .

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كما ونواصل معكم في هذه السطور التي نتحدث حول فقد وضعنا لكم تردد قناة أون تايم سبورت التي ستقوم ببث المباراة كاملة وهو التالي : القمر التردد FEC/SR الجودة ، سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD ، سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD . وقبل ان ننتقل إلى الفقرة التالية نلفت إلى حضراتكم إلى أن لاعبي نادي الأهلي المصري الأفارقة بيرسي تاو ولويس ميكسيوني وحسين الشحات الذي سافر لعمل عملية جراحية سيغيبون عن هذا الماتش في نهائي كأس مصر 2022 عن أثرها لمدة شهر علي الأقل ومن المتوقع أن يغير ريكاردو سواريش طريقه لعبه المعتادة من 4/3/2/1 إلي 4/3/3 نظراً لما يتوافر لديه من لاعبين الآن.

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وفي ختام حديثنا حول بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك على يلا شوت وان تايم سبورت HD بدون تقطيع في نهائي كأس مصر نشير إليكم إلى أن فريق الأهلي المصري يتواجد حاليًا في المركز الثالث برصيد نقاط 48 جمعهم من خلال 23 جولة ماضية محققاً الفوز خلال أربعة عشر جولة والتعادل في 6 مباريات إلا أنه يدخل هذه المباراة النهائية بروح معنوية عالية نحو تحقيق الفوز كما أن الشوطين سيشهدان مفاجآت نارية جدًا في مهارات كروية عالية .