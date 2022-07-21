مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك اليوم نهائي كأس مصر مباشر الأن بث مباشرأون تايم سبورت -بث مباشر ماتش مباراة برشلونة يلا شوت، يستعد الاهلي المصري وغريمه الزمالك، مساء اليوم للقاء القمة الذي يجمع بينهم على ستاد القاهرة الدولي، عند الساعنة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في نهائي كأس مصر، وكلا الفريقين عيونهم على تحقيق الفوز وادخال الفرحة على الجماهيري المصرية العاشقة لكلا الفريقين، لذلك مع اقتراب موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم، وضعنا لكم في فريق"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن افضل الروابط والقنوات المتاحة والتي تنوى عرض مباراة الزمالك والاهلي المصري مساء اليوم الخميس ، خاصة وأن عمليات البحث عن رابط لمشاهدة ماتش الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر2022 تشهد بحثاُ مكثفا عبر محركات البحث.

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ومن المقرر أن ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

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تشكيل الاهلي المتوقع أمام الزمالك

استقر البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملامح التشكيل الذي يخوض به مباراة الزمالك، في نهائي كأس مصرهنــــــــــــا

وفي حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم "أيمن أشرف"، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، أما خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج، محمد مجدي أفشة، وفي خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، صلاح محسن، محمد شريف "حسام حسن"

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ولن تبث شبكة قنوات بين سبورتس مباراة الزمالك والاهلي، بينما أعلنت قناة أون تايم سبورتس نقلها مباراة الأهلى والزمالك، اليوم الخميس، فى نهائى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية ولمشاهدة مباراة والاهلي والزمالك بث مباشر من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

اسم القناة على قائمة القنوات “ONTIME SPORTS 3“

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ويستعد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لخوض مواجهة هامة ومرتقبة، في نهائي كأس مصر، ستنطلق في تمام التاسعة مساء الخميس المقبل، على استاد القاهرة، ويدخل نادي الزمالك، المباراة وسط تفاؤل ضرب الفريق، بسبب نتائجه الأخيرة، في بطولة الدوري، فالفريق متعشاً بتحقيق فوزاً على حساب فريق غزل المحلة في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري، وانتهت بنتيجة هدفين مقابل لاشئ لذلك قررنا في مقالنا مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك اليوم بث مباشر الأن يلا شوت.. بث مباشر كورة لايف مباراة الاهلي والزمالك من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

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وعقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعًا مع لاعبي فريق الكرة الأول، وذلك قبل ساعات من مباراة الأهلي المرتقبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في مباراة نهائي كأس مصر، والمقرر لها مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقال منصور خلال جلسته مع اللاعبين، التي أذيعت على قناة الزمالك: "مباراة نهائي كأس مصر هامة جدًا، وكلنا ثقة فيكم وفي الجهاز الفني والمدرب العام".

وأضاف: "إن شاء الله ربنا يوفقكم في هذه المباراة، يجب أن تتسموا بالهدوء وتلعبون بأعصاب هادئة جدًا، أنتم الأفضل".

وأردف: "كنتم الأفضل في مباراتي كأس مصر عام 2014 مع فيريرا ومع مؤمن سليمان 2018".

واستكمل: "عليكم أن تستمتعوا بفنياتكم ومتعوا الملايين من جماهير الزمالك".

واستطرد: "عليكم ان تلعبوا بهدوء أعصاب ولا يستفزونكم في الملعب وأن يكون هناك التزام كامل.

واختتم: "وكما أظهرت مظهر متحضر في المباراة الماضية والعلاقة بينكم وبين لاعبي الأهلي، نريد أن نرى ذلك في نهائي كأس مصر".

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وجاء تشيكل الزمالك امام الاهلي المصري اليوم: محمد عواد فى حراسة المرمىو فى الدفاع: محمود الونش - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثى - أحمد فتوح - سيد نيمار، أما فى الوسط: إمام عاشور - محمد عبد الغنى، فيما خط الهجوم: أشرف بن شرقى - سيف الجزيرى - أحمد سيد زيزو.

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