القائد النخالة محذراً العدو : المقاومة ستقوم بواجب الدفاع عن الأسرى المضربين عن الطعام

أعاد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، اليوم الخميس، تذكير حركته للعدو الإسرائيلي بأن استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام ستعتبره عملية قتل متعمد مع سبق الإصرار ، وهذا يرتب عليها مسؤولية القيام بواجباتها وفقاً لالتزاماتنا السابقة.

فيما يلي نص تصريح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة كاملاً:

إن استفراد العدو بأسرانا وممارسات العدو ضدهم من عزل وقمع داخل المعتقلات، وتجاهل إضراب الأخوين الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان ، يرتب على المقاومة والشعب الفلسطيني واجب القيام بمسؤولياتها وحماية أبنائها .

وعليه نذكر العدو بأن استشهاد أحد الأسرى المضربين سنعتبره عملية قتل متعمد مع سبق الاصرار ، وهذا يرتب علينا مسؤولية القيام بواجباتنا وفقاً لالتزاماتنا السابقة