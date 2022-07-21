الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية الإيطالية

أعلن التلفزيون الرسمي الإيطالي، اليوم الخميس، عن موعد الانتخابات التشريعية الإيطالية.

وأكدت التلفزيون الإيطالي، أن الانتخابات التشريعية الإيطالية ستجرى يوم 25 سبتمبر أيلول المقبل.

وقدّم رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، اليوم، استقالته، كما أعلن مكتب الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، في أعقاب انهيار حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها.

وذكر بيان مقتضب لمكتب الرئيس الإيطالي :"أن دراغي قدم استقالته واستقالة الحكومة التي يرأسها، مضيفا "أن الرئيس أخذ علما بذلك، وبأن الحكومة باقية "لتصريف الأعمال".

ومن المرجح أن يقوم ماتاريلا بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة في أيلول/ سبتمبر أو تشرين الأول/ أكتوبر، بحسب محللين. وحتى ذلك الحين قد يبقى دراغي على رأس الحكومة.

ويُشار إلى أنه جاءت الاستقالة غداة إعلان ثلاثة أحزاب منضوية في الائتلاف الحكومي، أمس الأربعاء، أنها لن تشارك في تصويت الثقة بحكومته، بعدما فشلت مفاوضات كانت تهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة بين كل الأطراف.

جدير ذكره أن دراغي قد تولى رئاسة حكومة "وحدة وطنية" في مطلع العام 2021 مهمتها التصدي للجائحة والأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها. لكنّه قدّم في 14 تموز/ يوليو استقالته لماتاريلا الذي سارع لرفضها.