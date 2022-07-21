الأمن الجزائري يلقي القبض على مدير المخابرات التونسي السابق

ألقى الأمن الجزائري، اليوم الخميس، القبض على مدير المخابرات التونسي السابق لزهر لونقو، لزهر لونقو، بعد دخوله خلسة إلى بلدة الجزائرية قرب الحدود التونسية وسلمته إلى تونس.

وأكد مصدر رسمي من وزارة الداخلية الجزائرية، في تصريح صحفي، تسليم المعني للسلطات التونسية، وهو محل عدة تتبعات قضائية من بينها قضية انستالينغو المدرج بخصوصها في التفتيش من بين 33 متهما.

ويشار إلى أنّ لونغو قبل إحالته على التقاعد الوجوبي شغل منصب مدير عام المصالح المختصة، وقبل ذلك عُيّن ملحقا أمنيا بسفارة تونس في باريس.

كما شغل مهمة مدير مركزي أسبق للاستعلامات العامة.