رسائل التهنئة بعودة الحجاج 2022، مع بدء عودة الحجاج إلى قطاع غزة وفلسطين، بعد أدائهم لفريضة الحج في بيت الله الحرام إلى، يكثر بحث المتابعين بشكل كبير عن رسائل لتهنئة أقاربهم وأصدقائهم والترحيب بهم بعودتهم إلى ربوعهم وأرض الوطن، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن رسائل التهنئة للحجاج عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة هذا المقال بعنوان: رسائل التهنئة بعودة الحجاج 2022، ولمعرفة هذه الرسائل تابع المقال للنهاية.

رسائل التهنئة بعودة الحجاج 2022

الحج هي مناسبة كبرى وهو ذهاب المسلمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج ويتقرب العبد بأداء مناسك الحج من الله عزّ وجلّ بنية خالصة له وليس للمفاخرة، وعند عودة الحجاج يستقبلهم الناس بالتهاني والتبريكات وتزيين الشوارع فرحاً بهم.





أفضل الرسائل للتهنئة الحجاج

لبيك فاح الكون من نفحاتها،وتعطرت منها ربوع الوادي،لبيك فاض الوجد في قسماتها،وتناثرت فيها طيوف وداد

إذا أديت حقوق الله، وحجيت لبيت الله،وصليت على رسول الله،وحرصت على كتاب الله،تنال رضاء الله، ان شاء الله.

للكعبة البيت الحرام قلوبنا،تصفو وتظهر شوقها المكتوما،طاف العباد بها وصلوا خشعا،وترنموا بتلاوة ترنيما،وتجردوا في كل شي عندما،جاءوا وقد نالوا الثواب كريماً لبوا نداء الحق بالقلب الذي،سمع الأذان في السماء رخيمًا.

العيد يكمل، بقبول الله العمل،وبرجوعك يا حاج، يلتم والله الشمل.

بشراكم إجابة الدعوة ،وهنيئا ً لكم سقوط الذنوب.

يا حاج بيت الله حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.





رسائل تهنئة الحجاج مميزة

- يا واقف بعرفات ومستجاب الدعوات لسه الوقت ما فات تتذكرنا بالدعاء

- مبروك الحج تقبل الله، والله يتقبل يا رب.

- يا حاج جعل حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور وبتعبك مأجور وكل سنه لبيت الله تزور وحياتك كلها نور على نور .

- يا زائر بيت الله العتيق اجعل كتاب الله لك رفيق واذكر ربك مع كل زفير وشهيق وقبل ما تنام ولما تفيق وطهر قلبك ولسانك من كل مالا يليق يزول عنك كل ضيق .

- اذا اديت حقوق الله وحجيت لبيت الله وصليت على رسول الله وحرصت على كتاب الله تنال رضاء الله ان شاء الله

- حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ان شاء الله

- الحج عباده فيه يتساوى الفقير مع الساده وفيه خير كثير وافاده لنا وللمسلمين ولبلدنا واقتصاده





عبارات استقبال الحجاج

يا زاير بيت الله تروح وترجع بحفظ الله ولا تنسانا بالدعاء إن شاء الله

حجيت وربي يتقبل حسن النية والعمل نورت البلد برجعتك واسعدت الاقارب والأهل

يا هلا بيك وبرجعتك، وربي يتقبل حجتك، مغفور الذنوب إن شاء الله،كيوم أمك ولدتك

يا واقف بعرفات،ومستجاب الدعوات، لسه الوقت ما فات،تتذكرنا بالدعاء