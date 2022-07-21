التحذير من الاستحمام بالماء الساخن والليف في الصيف.. لماذا؟

حذر طبيب الأمراض الجلدية المصري، هاني الناظر، من اتباع المصريين عادة استحمام مضرّة وهي "الاستحمام بالليف".

وقال الطبيب المصري وهو رئيس المركز القومي للبحوث في مصر سابقاً، مساء الثلاثاء، :"إن مصر البلد الوحيد الذي يستخدم الليف في الاستحمام رغم أضرارها".

وطالب، المصريين بعدم الاستحمام بالماء الساخن خلال فصل الصيف، حتى لا يؤثِّر ذلك على صحة الجلد والبشرة.

وأوضح الناظر، أنه يسبب الاستحمام بالمياه الساخنة بالتزامن مع ارتفاع درجة حرارة الجو إلى الإصابة بالكثير من المخاطر.

وأضاف: "الاستحمام في الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة لا يكون بالماء الساخن، لأن الماء الساخن يساعد على تمدد الأوعية الدموية وتدفق الدم للجلد أكثر ويسبب سخونته، في حين أننا في حاجة لترطيب الجلد والبشرة".

وكما حذّر الناظر من الاستحمام بالليف لأن مواداً فطرية تتكون عليها ما قد يصيب الجلد بالعديد من الأضرار، موضحاً: "الليفة عبارة عن نبات يظهر عليه فطريات، وتؤثر تلك الفطريات على نضارة البشرة".

وحث الطبيب المصري على وضع كريمات ترطيب للبشرة، في أثناء الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة في فصل الصيف، داعياً إلى تجنّب السير تحت أشعة الشمس المباشرة في فترة الظهيرة.