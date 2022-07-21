"العليا الإسرائيلية" تجيز سحب المواطنة من "مدانين بالمس بأمن الدولة"

أجازت المحكمة العليا "الإسرائيلية"، اليوم الخميس، في قرار لها سحب المواطنة ممن أسمتهم بـ"مدانين بالمس بأمن الدولة".

وجاء في قرار المحكمة "أنه لا يوجد عيب في قرار يسمح بسحب مواطنة شخص أدين "بخرق الولاء لدولة "إسرائيل"، مثل ارتكاب عمل إرهابي، عمل يشكل خيانة أو تجسس خطير، أو شراء مواطنة تمنح حق التواجد الدائم في دولة أو منطقة معادية".

وفي مقابل ذلك، ألغت المحكمة قراري حكم بشأن سحب مواطنة شخصين أدينا بتنفيذ عمليات، بسبب وجود خلل جوهري في تقديم طلبي سحب المواطنة منهما.

وبحسب قرار المحكمة العليا، فإنه يسمح بسحب المواطنة "طالما لا يبقى الشخص فاقدا لأي مواطنة أخرى"، وأنه في هذه الحالة "يُمنح له تصريح بالمكوث في إسرائيل".

جدير ذكره أنه جاء هذا القرار لدى نظر "المحكمة العليا" في استئناف على ملفين بهذا الخصوص، وفي الملف الأول، قررت المحكمة المركزية في حيفا، عام 2017، في سابقة قضائية سحب مواطنة علاء زيود، من مدينة أم الفحم، بعد إدانته بتنفيذ عملية في بلدة غان شموئيل، في العام 2015، والتي أصيب فيها أربعة أشخاص بجروح.